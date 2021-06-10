В Пермском крае со дна Камы подняли автомобиль с трупами, затонувший семь лет назад

В Пермском крае из Камы извлекли автомобиль "ВАЗ" с телами мужчины и женщины, погибших еще в 2014 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Погибшие - супруги из поселка Юго-Камский. Весной 2014 г. они на своем автомобиле ехали в Оханск. Перемещался автомобиль по льду, за пределами оборудованной ледовой переправы. Лед был тонким и машина на глазах очевидцев провалилась под лед. Найти транспортное средство долгое время не могли ни спасатели, ни правоохранители.

Однако в 2021 г. рыбак при помощи эхолота зафиксировал на дне водоема массивный предмет, похожий на машину.

9 июня "ВАЗ" извлеки со дна реки, осмотрели с применением современной криминалистической техники. В ходе осмотра тел погибших, каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере их смерти не выявлено, в целях установления причины смерти и давности ее наступления назначены судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.