10 Июня 2021
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Образование В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

Минпросвещения не будет внедрять в школах курс по интернет-безопасности – "он там и так уже есть"

Министерство просвещения не собирается внедрять в рамках школьной программы изучение основ интернет-безопасности. С предложением о введении такого блока в курс ОБЖ выступил депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Горелкин.

В своем Telegram-канале парламентарий сообщил, что ему поступил ответ из министерства, мол, навыки правильного поведения в сети и так уже даются российским детям, причем с начальной школы. "Сначала в рамках предмета "Окружающий мир", а потом в курсе "Информатики". И планируется доработать государственные образовательные стандарты (ФГОС) для усиления этого направления", - пишет депутат.

Он отметил, что у него нет повода не верить министерству на счет того, что обучение действительно ведется. "С другой стороны, я лично и не раз проводил занятия в школах с детьми разного возраста по этой теме. И не заметил в них следов каких-то системных знаний по информационной гигиене и цифровой грамотности. Есть отдельные звезды-самоучки, торгующие криптой с задней парты, но этому они явно научились не в школе", - рассказывает Горелкин.

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Теги: минпросвещения, интернет-безопасность, антон горелкин, школьная программа



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