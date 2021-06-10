"Тесла" из Южной Кореи в Челябинске?

Экономический блок правительства Челябинской области отчитался о проведении переговоров с представителями институтов развития предпринимательства республики Южная Корея и бизнес-сообщества, переговоры прошли в Москве накануне, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь шла о возможной организации на Южном Урале производства электромодальной техники, отметим, что пока это именно первая стадия переговоров. На них регион представляли заместитель губернатора Егор Ковальчук и первый замминистра экономического развития Ирина Акбашева.

В Челябинской области запущена и работает программа по созданию станций электрической подзарядки для подобного рода автомобильной техники, введены в действие уже 28 объектов.

В переговорах с южноуральскими чиновниками приняли участие представители EdisonMotors и DaeChangMotors.

"Челябинская область заинтересована в этом сотрудничестве по нескольким причинам. Во-первых, стратегической целью региона является привлечение и качественное сопровождение инвесторов, создание комфортных условий для ведения любого бизнеса, что обеспечит поступления в основной капитал и новые рабочие места. Во-вторых, в России в настоящий момент работает несколько таких производств, конкуренция небольшая, регион может занять большую часть российского рынка и рынка ближнего зарубежья. В-третьих, важно использование "зеленых" видов транспорта в самом регионе, что поможет улучшить экологию, сохранить природу", – прокомментировал Егор Ковальчук.

По его словам, инвесторы рассматривают возможность производства в регионе электробусов, малых грузовых электромобилей сельскохозяйственного назначения и коммерческих электромобилей.

Добавим, что никаких конкретных сроков возможной реализации проектов не называлось. Стоит отметить, что ранее после слов Илона Маска на одном из форумов, которые он произнес по видеосвязи и которые касались возможного открытия завода по производству электромобилей "Тесла" в России, российские губернаторы стали наперебой предлагать собственные территории. И лишь один из самых молодых губернаторов - глава Калининградской области Антон Алиханов дал четко и ясно понять – это неинтересное предложение!