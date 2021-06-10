10 Июня 2021
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скелет, останки (2019) | Фото:СУ СК России по Курганской области

Генпрокурора попросили проверить осквернение захоронения советских солдат в Ленобласти

Общественная палата России обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить ситуацию с осквернением захоронения советских солдат в Тосненском районе Ленобласти.

Секретарь палаты Лидия Михеева заявила, что "нужно приостановить любую строительную деятельность на земельных участках, где найдены останки погибших защитников Отечества, до окончания мероприятий по увековечению их памяти".

Как ранее сообщало Накануне.RU, за дело взялись уже и прокуратура, и Следственный комитет России, было даже возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

Захоронение было обнаружено в результате земельных работ на территории мясокомбината "Тосненский". Следствие считает, что коммерсанты, даже поняв, что в земле находятся останки людей, продолжили работы и даже начали вывоз земли с территории участка. Также у прокуратуры возникли вопросы к местной администрации, которая "не предприняла меры по организации перезахоронения непогребенных останков погибших".

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Теги: останки, военное захоронение, осквернение захоронения



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