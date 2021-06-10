Состояние 500 богатейших россиян превысило резервы ЦБ

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) представила ежегодный доклад о мировом благосостоянии, частью которого традиционно стали данные по России. Согласно им, менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 "сверхбогатых" граждан — владеют 40% всех финансовых активов россиян ($640 млрд).

Таким образом, состояние 500 богатейших россиян превысило резервы ЦБ, отмечает телеграм-канал "Банкста".

Эксперты ожидают, что к 2025 году эта доля вырастет до 41%, а число сверхбогатых россиян увеличится с 500 до 700 человек.

BCG в целом оценила, что совокупный объем частного благосостояния россиян в 2020 году составляет около $4,1 трлн (показатель в рублях пересчитан в доллары по курсу на конец 2020 года).

Прогнозируется, что к 2025 году совокупные активы россиян вырастут до $5,4 трлн, в том числе финансовые активы — до $2,1 трлн, пишет РБК.

В декабре 2020 года сообщалось, что совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло на $486 млн. Это произошло благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре.

Совокупное богатство 22 граждан РФ, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, достигло 304,67 млрд долларов. В пересчете по текущему курсу это составляло 23,154 триллиона рублей - сумма, эквивалентная 21,6% российского ВВП.

Суммарное состояние миллиардеров превышает размер федерального бюджета на 2021 год (21,52 трлн рублей) и общую сумму вкладов населения в банковской системе (21,724 трлн рублей).