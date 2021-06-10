Экспертиза нашла пропаганду наркотиков в нескольких интервью Дудя - Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета, дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина сообщила, что "экспертиза подтвердила факты пропаганды наркотиков в двух интервью Юрия Дудя". Материалы административного дела поступили в один из районных судов столицы.

"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу", - цитирует ТАСС Мизулину.

Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.

Ранее Мизулина заявляла, что нормально относится к Дудю, но считает, что в некоторых его интервью есть пропаганда наркотиков. "Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо", - заявила Мизулина.