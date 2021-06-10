В Екатеринбурге запустили прямую трансляцию с главных объектов дорожного ремонта

Мэрия Екатеринбурга запустила онлайн-трансляцию с основных объектов дорожного ремонта уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, прямой эфир доступен на официальном портале Екатеринбурга. В режиме реального времени любой желающий может контролировать процесс реконструкции сразу нескольких крупных транспортных артерий: Макаровского моста, путепровода на пересечении улицы Луганской с Объездной автодорогой и Кольцовским трактом, а также моста на улице Бебеля.

Полный перечень всех 45 объектов ремонта в 2021 году также размещен на официальном портале города.

Напомним, на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обозначил сроки по завершению реконструкции городских дорог.