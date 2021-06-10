10 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Макаровский мост, машины (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге запустили прямую трансляцию с главных объектов дорожного ремонта

Мэрия Екатеринбурга запустила онлайн-трансляцию с основных объектов дорожного ремонта уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, прямой эфир доступен на официальном портале Екатеринбурга. В режиме реального времени любой желающий может контролировать процесс реконструкции сразу нескольких крупных транспортных артерий: Макаровского моста, путепровода на пересечении улицы Луганской с Объездной автодорогой и Кольцовским трактом, а также моста на улице Бебеля.

Полный перечень всех 45 объектов ремонта в 2021 году также размещен на официальном портале города.

Напомним, на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обозначил сроки по завершению реконструкции городских дорог.

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Теги: трансляция, ремонт, мэрия, Екатеринбург



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