Суд в Челябинске начал рассматривать иск полиции о взыскании с участников шествий 2,1 млн рублей

В Центральном районном суде Челябинска прошло предварительное заседание по иску регионального ГУ МВД к участникам несанкционированных шествий о взыскании ущерба в размере 2,1 млн рублей.

"Сегодня было предварительное заседание. Судебное заседание назначено на 14 июля", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, ответчиками выступают Артем Яумбаев, Александр Копьев, Мария Макарова, Олег Шамбуров и Павел Струнин. По мнению истца, именно они являются организаторами незаконных шествий 23 и 31 января. Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в пользу регионального ГУ МВД затраты на выплату денежных компенсаций за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени 23 и 31 января в размере 2,1 млн руб.

Напомним, 23 и 31 января в Челябинске прошли несогласованные акция сторонников Навального. После акции протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).