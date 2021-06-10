10 Июня 2021
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Общество В России Москва
Лариса Шойгу (2021) | Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

Скончалась Лариса Шойгу – депутат Госдумы и сестра министра обороны России

На 69-м году жизни скончалась депутат Госдумы, сестра министра обороны России Лариса Шойгу. Об этом сообщил глава фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов.

"Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Её уход — большая потеря для всех нас", - написал Неверов.

По данным СМИ, у Шойгу случился инсульт на фоне коронавируса.

Совсем недавно Шойгу выиграла партийные праймериз у себя на родине – в Республике Тыва, и собиралась представлять "Единую Россию" на предстоящих выборах в Госдуму.

Шойгу избиралась в Госдуму с 2007 года, а до этого была заместителем начальника по страховой медицине центральной поликлиники МЧС России в Москве. В Томском меде училась на врача-психиатра, много лет работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице. Была судебным психиатром, председателем судебно-психиатрической комиссии. Занималась китайской медициной.

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Теги: лариса шойгу, биография, коронавирус, единая россия, депутат госдумы



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