Челябинская область подключилась к реализации программы кешбэка за детский отдых

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по организации летней оздоровительной кампании. На заседании межведомственной комиссии обсудили вопросы безопасности детей и реализацию программы кешбэка за детский отдых, передает корреспондент Накануне.RU.

В Челябинской области с 28 мая стартовала детская оздоровительная кампания. Лагеря открыты на территории всех муниципальных образований. Их в области 686, в том числе 36 загородных, 647 лагерей с дневным пребыванием, два лагеря труда и отдыха, а также один палаточный.

"Сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет нам обеспечить отдых детей таким образом, чтобы они практически не почувствовали никаких ограничений. Присутствующее здесь руководители профильных надзорных ведомств, отраслевых министерств должны понимать и учитывать все возможные риски, выстроить работу таким образом, чтобы избежать угроз для детей", – отметил на совещании Алексей Текслер.

Разрешена наполняемость загородных лагерей на 75%. При этом запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях и "родительские дни".

"Массовые мероприятия в закрытом помещении запрещены, все мероприятия должны проводиться на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. В отряде любые праздники и мероприятия могут проводиться. Организация массовых мероприятий с участием родителей запрещена. Такого мероприятия как родительский день в загородном лагере у нас не разрешено. Родители могут быть источником различных инфекционных заболеваний, поэтому дополнительной опасности нам в лагерях не нужно", - ранее сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова.

В южноуральских лагерях будут соблюдаться и другие санитарные требования по профилактике коронавирусной инфекции – установка рециркуляторов воздуха, применение антисептических средств, усиление дезинфекционного режима, использование средств индивидуальной защиты для сотрудников обслуживающих систем. Весь персонал, который работает с детьми, проходит обязательное ПЦР-тестирование.

"В этом году в санитарных правилах есть некоторые послабления. Если в прошлом году мы говорили, что загородные лагеря у нас работали по режиму обсерватора, то в этом году есть некоторое послабление для сотрудников пищеблока, они смогут выезжать из лагеря, но при этом исследования на коронавирусную инфекцию они будут проходить еженедельно", - отметила Макарова.

В этом году в регионе всеми формами отдыха и оздоровления планируется обеспечить порядка 200 тыс. детей. На совещания под председательством Алексея Текслера обсудили реализацию в Челябинской области программы детского туристического кешбэка, благодаря которой родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Челябинская область включилась в программу в день ее старта. В настоящий момент в нее вошли 39 лагерей, остальные подключатся до 15 июня. Родители смогут получить кешбэк за каждую купленную путевку. Для этого необходимо оплатить полную стоимость отдыха через карту "Мир". С 15 июня они смогут заполнить заявление по факту предоставления услуги по отдыху и оздоровлению детей. Возврат денежных средств будет осуществлен после рассмотрения заявления и проверки предоставленных данных.

"С каждым загородным лагерем будет заключено соглашение, согласно которому лагерь будет формировать и передавать по защищенным каналам связи в системе "БАРС" информацию об отдохнувших детях согласно установленной форме. Подчеркну, что ответственность за своевременность и достоверность представленных данных несет руководитель лагеря. На едином портале государственных услуг родитель через свой личный кабинет заполняет заявление на возврат части стоимости путевки и загружает копию договора с лагерем и чек, подтверждающий размер родительской оплаты", - рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.