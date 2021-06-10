В Тюменской области вертолет совершил вынужденную посадку в болото

В Тюменской области вертолет совершил вынужденную посадку в болото. Командир воздушного судна подал сигнал тревоги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

На помощь отправлен вертолет Ми-8.

Причины экстренной посадки неизвестны. На борту находились два члена экипажа, пассажиров не было. Сообщается, что воздушное судно вылетело с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию "Уватнефтегаза". Конечной точкой маршрута было Тямкинское месторождение, но до него вертолет не долетел.

Тюменской и Сургутской транспортными прокуратурами организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.