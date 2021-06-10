10 Июня 2021
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Яндекс Yandex (2021) | Фото: пресс-служба Яндекс

Яндекс сообщил о масштабном обновлении поисковой системы

Яндекс сообщил об обновлении поиска и дополнении его интеллектуальными возможностями. Например, поиск научился включать видео с нужного места, пропуская лишнее. Также расширена выдача на короткие запросы.

"Стало еще больше быстрых ответов. Они появляются сразу в поисковой выдаче и помогают лучше разобраться в теме — и не нужно тратить время на изучение информации по ссылкам", - говорится в сообщении компании.

Также в поиск добавлена умная камера: ее можно навести на любой предмет, она его распознает и предложит варианты, где найти похожий. Также камера может переводить тексты и сканировать документы.

Кроме того, в отзывах о различных организациях теперь будет выдаваться сводка на основе анализа всех сообщений пользователей, также система будет исключать проплаченные тексты, написанные ботами.

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Теги: яндекс, поиск, обновление



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