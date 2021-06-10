Суд Нидерландов не нашел доказательств поставки ЗРК "Бук" из России

Бывший командир ПВО Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" под населенным пунктом Снежное.

Об этом заявил судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. По его словам, Цемах в тот день не находился в районе крушения и никогда не видел ЗРК "Бук" в Снежном", передает ТАСС.

Кроме того, Костер сообщил, что нидерландские следователи не нашли доказательств, подтверждающих, что ЗРК "Бук" доставили из России. Нет ни изображений, ни показаний свидетелей, пояснил судья. "Совместная следственная группа объясняет это тем, что была ночь и было темно", – заявил Костер.

По словам судьи, следователи сделали свои выводы относительно маршрута на основе данных, полученных с вышек мобильной связи. С их помощью можно отследить местоположение телефонов людей, которые предположительно сопровождали "Бук".

Ранее российские эксперты огласили новые факты, согласно которым, Boeing 777 не мог быть сбит ракетой, запущенной из контролируемого ополченцами населенного пункта Снежное.

Напомним, самолет компании "Malaysia Airlines" потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек. Все погибли. Киев обвинил в случившемся ополченцев.