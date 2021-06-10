10 Июня 2021
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Общество Сибирский ФО
(2017) | Фото: rbc.ru

"В регионе появляются предпосылки для развития третьей волны" – глава Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс видит предпосылки для третьей волны эпидемии коронавируса в регионе. Об этом он сообщил на краевом съезде депутатов. "В регионе появляются предпосылки для развития третьей волны коронавируса". Глава региона призвал активно заниматься профилактикой, чтобы не допустить такого исхода.

"Важнейшим фактором для выработки коллективного иммунитета является вакцинация. Перед нами стоит задача привить к осени более трети населения края. Есть города и районы, где вакцина расходится сразу же. Но знаю и такие муниципалитеты, где она лежит нетронутой. Этого быть не должно. Руководителям территорий нужно развеивать пугающие мифы, показывать личный пример", - сказал губернатор.

Отметим, несколько российских регионов, например, Хабаровский край и Бурятия, уже ужесточили ограничительные меры в связи с новым всплеском заболеваемости. В Москве власти заявили об усилении контроля за масочным режимом, но ограничений пока не вводится, хотя именно столица показывает основной и очень резкий прирост заболевших.

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Теги: александр усс, третья волна, регионы, профилактика



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