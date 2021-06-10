10 Июня 2021
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Дети с гаджетами (2021) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Ректор "Университета 2035" призвала приучать детей гаджетами к клиповому мышлению

Ректор "Университета Национальной технологической инициативы 2035" Нина Яныкина заявила "Комсомольской правде", что детям нужно с малых лет прививать клиповое мышление, что обеспечивается цифровизацией и гаджетизацией.
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По ее мнению, люди, живущие с детства с гаджетами в руке, "знают, каким образом функционируют потоки информации вокруг нас". У них "клиповое мышление", которое позволяет "быстро поглощать информацию, быстро ее применять и отвергать ненужное". То есть она просто отождествила пользование гаджетами с умением работать с информацией.

По существу, Яныкина расхвалила приучение детей к когнитивно-эмоциональной зависимости от гаджетов и клиповому мышлению без умения рассуждать.

Отметим, что университет был учрежден НКО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Наблюдательный совет возглавляет известный "цифровизатор" Дмитрий Песков (однофамилец пресс-секретаря президента РФ).

Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов недавно объяснил, что цифровизация образования - это ускоренное оглупление детей, а не обучение реальным информационным технологиям.

"За овладение технологиями выдают то, что просто учат нажимать кнопки на бытовой технике. Смартфон - это бытовая техника. Подросток, который сумел зарегистрироваться в TikTok или зайти в Google, не знает никаких технологий. Он просто пользуется бытовой техникой. Это ширпотреб", - рассказал специалист.

На Давосском форуме 2020 года врач-психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о результатах важнейшего исследования о том, как гаджеты влияют на умственные способности человека. Оказалось, что люди, у которых просто рядом смартфон, думают намного хуже.

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Теги: цифровизация, образование



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