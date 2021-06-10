Мужчина, расстрелявший судебных приставов в Сочи, отправлен под арест
Суд арестовал мужчину, расстрелявшего судебных приставов в Сочи.
Как сообщает РИА Новости, местный житель отправлен под стражу на два месяца.
9 июня в Адлерском районе приставы пришли в дом к 61-летнему Вартану Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя.
Однако мужчина отказался пустить их внутрь и открыл по приставам огонь из охотничьего ружья. Двое приставов скончались на месте. Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь.
Позже стрелявший сам сообщил об убийстве и сдался полицейским. Возбуждены уголовные дела по ст. "посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие" и "покушение на убийство двух и более лиц".