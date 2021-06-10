10 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
митинг, годовщина расстрела Дома правительства,москва, свечи, панихида, траур (2013) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале объявлен день траура по погибшим в ДТП рабочим

В закрытом уральском городе Лесной 11 июня объявлен днем траура по погибшим в ДТП в поселке Горном. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе комбината "Электрохимприбор", чьи сотрудники стали жертвами аварии.

В день траура на территории комбината и в городе будут приспущены все флаги. Запланированные в честь Дня России праздничные мероприятия с 11 по 13 июня отменены.

Также 11 июня в 9 часов прозвучит сигнал электросирены в память о погибших.

Автобус ПАЗ, врезавшийся в остановку в закрытом городе Лесной Свердловской области(2021)|Фото: Следственный комитет РФ

Напомним, все случилось сегодня рано утром в поселке Горный, входящем в ЗАТО: служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу.

Погибли шесть человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы. Часть из них находится в тяжелом состоянии.

По факту аварии расследуется уголовное дело.

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Теги: рабочие, траур, Лесной, ДТП



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