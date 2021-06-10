Главе "Роснефтегаза" Олегу Ситникову предъявлено обвинение

Ямальские следователи предъявили обвинение фактическому руководителю компании "Магистраль" в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенном в особо крупном размере. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР региона.

Имя обвиняемого не разглашается. Однако, по неофициальным данным, речь идет о владельце корпорации "Роснефтегаз" Олеге Ситникове.

По версии следствия, с марта 2018 по октябрь 2019 г. обвиняемый, зная о размере имеющейся у предприятия задолженности, умышленно скрыл от налоговых органов 84,5 млн руб., за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам.

8 июня он был задержан, провел под стражей сутки и вышел вечером 9 июня. Сейчас Ситников находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время в Новоуренгойском городском суде рассматривается уголовное дело по обвинению бизнесмена в совершении еще ряда налоговых преступлений, в результате которых обвиняемый причинил бюджету Российской Федерации ущерб в размере более 700 млн руб.