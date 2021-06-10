10 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

У депутата ЗСО выявили COVID-19. В областном парламенте проведут антиковидную обработку

В здании Законодательного собрания Челябинской области проведут антиковидную обработку после положительного анализа на COVID-19 у одного из депутатов.

В пресс-службе областного парламента Накануне.RU подтвердили, что у одного из депутатов анализ на коронавирус дал положительный результат. Депутат чувствует себя хорошо, не исключено, что это может быть ложноположительный результат.

Все необходимые мероприятия проведены. Депутаты и сотрудники аппарата сдали анализ на ковид. У всех отрицательный результат.

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Теги: коронавирус, ЗСО, депутат,



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