У депутата ЗСО выявили COVID-19. В областном парламенте проведут антиковидную обработку

В здании Законодательного собрания Челябинской области проведут антиковидную обработку после положительного анализа на COVID-19 у одного из депутатов.

В пресс-службе областного парламента Накануне.RU подтвердили, что у одного из депутатов анализ на коронавирус дал положительный результат. Депутат чувствует себя хорошо, не исключено, что это может быть ложноположительный результат.

Все необходимые мероприятия проведены. Депутаты и сотрудники аппарата сдали анализ на ковид. У всех отрицательный результат.