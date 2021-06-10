"Нужно поберечь детей": в Екатеринбурге отменяют общегородской выпускной

В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости коронавирусом может быть отменен общегородской выпускной. Об этом заявил бывший глава уральской столицы, а ныне первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.

По его словам, в этом году планировали провести единый школьный выпускной в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" на 3,5 тысяч человек.

"Эпидситуация позволяла. Но на заседании оперштаба во вторник получили новую статистику Роспотребнадзора: за неделю заболеваемость выросла на 5%. Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками. Думаю, резонно: нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее", - цитирует Высокинского региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.

По последним официальным данным, за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 112 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 90 тыс. 318 человек.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе стало известно, что в свердловских городах не хватает вакцины от ковида. По словам властей, ситуация находится под контролем.