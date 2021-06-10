В авиакатастрофе погиб важный сторонник хунты Мьянмы

Жертвами авиакатастрофы в Мьянме стали 13 человек, ещё трое выжили, но получили травмы. Среди них пилот и два пассажира — женщина и ребёнок. Как передаёт китайское издание "Пэнпай синьвэнь", на борту находились монахи и спонсоры монастыря, отправлявшиеся на религиозную церемонию.

Самолёт, принадлежавший военным, вылетел из города Нейпьидо — столицы Мьянмы. The Irrawady сообщает, что в числе погибших — один из самых влиятельных в стране монахов Бхатанда Кависара, благосклонно относившийся к армии. 1 февраля этого года военные под руководством генерала Мин Аунг Хлайна низложили гражданское правительство Мьянмы, на следующий день после чего глава хунты встретился с Бхатанда Кависара и поучаствовал в молебне, который проводил этот монах.

Известно также о гибели в катастрофе пяти военных — двух капитанов, двух лейтенантов и сержанта.

Связь с самолётом пропала недалеко от аэропорта прибытия. Основной версией крушения называют плохую погоду.