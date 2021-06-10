Ростехнадзор обратится в суд для приостановки работы Мусоросжигательного завода №4 в Москве - депутат

Ростехнадзор может подать в суд документы на приостановление работы Мусоросжигательного завода №4, что на юго-востоке Москвы. По крайней мере, об этом говорится в ответе ведомства на запрос муниципального депутата Некрасовки Дмитрия Шувалова. Он попытался найти у предприятия лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов, но так и не нашел ее.

"Кроме всем известных нарушений по санитарно-защитной зоне, я выяснил, что у этого предприятия уже на протяжении 3-х лет (!) ОТСУТСТВУЕТ ЛИЦЕНЗИЯ на эксплуатацию ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ объектов. Ростехнадзор предполагает направить материалы в Перовский районный суд г. Москвы на приостановление деятельности", - пишет Шувалов на своей странице в Facebook.

Его коллега из Мосгордумы Евгений Ступин добавляет: "Браво муниципальному депутату Некрасовки Шувалову Дмитрию! Он покопался в документах и обнаружил отсутствие разрешения на работу опасных объектов (завод - именно такой объект). То есть, ООО "Хартия" (мусорный оператор бизнесмена и сына полпреда президента на Северном Кавказе Игоря Чайки – прим. ред.) не смогла получить у госорганов нужной лицензии, но несмотря на это контора сына бывшего генпрокурора Чайки продолжает сжиганием мусора травить жителей!".