Ростехнадзор обратится в суд для приостановки работы Мусоросжигательного завода №4 в Москве - депутат

10 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Москва
Полигон ТБО в Полетаево, мусоровоз (2020) | Фото: Накануне.RU

Ростехнадзор обратится в суд для приостановки работы Мусоросжигательного завода №4 в Москве - депутат

Ростехнадзор может подать в суд документы на приостановление работы Мусоросжигательного завода №4, что на юго-востоке Москвы. По крайней мере, об этом говорится в ответе ведомства на запрос муниципального депутата Некрасовки Дмитрия Шувалова. Он попытался найти у предприятия лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов, но так и не нашел ее.

"Кроме всем известных нарушений по санитарно-защитной зоне, я выяснил, что у этого предприятия уже на протяжении 3-х лет (!) ОТСУТСТВУЕТ ЛИЦЕНЗИЯ на эксплуатацию ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ объектов. Ростехнадзор предполагает направить материалы в Перовский районный суд г. Москвы на приостановление деятельности", - пишет Шувалов на своей странице в Facebook.

Проверка мусоросжигательного завода №4 в Подмосковье.(2021)|Фото: facebook.com/mitriy.shuvaloff / Дмитрий Шувалов

Его коллега из Мосгордумы Евгений Ступин добавляет: "Браво муниципальному депутату Некрасовки Шувалову Дмитрию! Он покопался в документах и обнаружил отсутствие разрешения на работу опасных объектов (завод - именно такой объект). То есть, ООО "Хартия" (мусорный оператор бизнесмена и сына полпреда президента на Северном Кавказе Игоря Чайки – прим. ред.) не смогла получить у госорганов нужной лицензии, но несмотря на это контора сына бывшего генпрокурора Чайки продолжает сжиганием мусора травить жителей!".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ростехнадзор, мусоросжигательный завод №4, лицензия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети