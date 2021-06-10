10 Июня 2021
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Общество
техосмотр (2012) | Фото:

МВД предложило сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

МВД России предложило сделать техосмотр личных легковых автомобилей добровольным. При этом новые правила не коснутся такси, грузовиков, автобусов и автомобилей предприятий и организаций, заявил РИА Новости глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

По его словам, ответственные автолюбители сами заинтересованы в исправности своего автомобиля. Госавтоинспекция же сможет сосредоточиться на проведении техосмотров машин, которые участвуют в перевозках.

Кроме этого, ведомство подготовило инициативу по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. Проект уже находится на рассмотрении Госдумы. В случае его принятия получение полиса ОСАГО не будет зависеть от наличия диагностической карты.

Ранее Правительство РФ перенесло с 1 марта на 1 октября 2021 года вступление в силу нового порядка техосмотра автомобилей.

Новый регламент техосмотра предусматривает, например, фотофиксацию прохождения осмотра. К фотографиям при этом должны быть привязаны координаты того места, где проводилась диагностика. Под контроль берется и представление данных в единую автоматизированную информационную систему. Вводится оформление диагностических карт в электронном виде.

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Теги: техосмотр, мвд, личные автомобили



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