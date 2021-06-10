10 Июня 2021
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Форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. (2021) | Фото: facebook.com/andriy.pavelko

УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 лозунг "Героям слава!"

УЕФА обязал сборную Украины удалить с формы футболистов националистический лозунг "Героям слава!", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Турнир стартует уже в ближайшую субботу, но Украина свой первый матч должна провести в понедельник, 14 июня – с Нидерландами.

Примечательно, что ранее УЕФА утвердил дизайн экипировки украинцев, а на запросы российских журналистов там отвечали, что форма соответствует всем требованиям организации. Тем не менее, российские спортивные власти подали жалобы и, вероятно, это возымело результат.

Напомним, на футболках игроков сборной Украины изображена карта страны, в которую включен Крым, на внешней стороне футболки вышита надпись "Слава Украине!", а внутри – "Героям слава!". С этой формой, не стесняясь, фотографировался и президент страны Владимир Зеленский, в своем Instagram он опубликовал пост с формой, заявив, что она [форма] "умеет шокировать". На это официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила: "А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов". Также она прокомментировала и требование УЕФА: "Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину".

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Теги: уефа, сборная украины, националисты, владимир зеленский, мария захарова



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