10 Июня 2021
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Армия и ВПК
Тихоокеанский флот, учения (2013) | Фото: минобороны.рф

Россия начала крупнейшие с советских времен военные учения в Тихом океане

В центральной части Тихого океана стартовали масштабные учения Тихоокеанского флота РФ, в которых задействовано до 20 кораблей и около 20 летательных аппаратов.

Как отмечает "Интерфакс", это крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане.

В Минобороны РФ сообщают, что тактические группы уже прошли около четырех тысяч километров и развернули силы в намеченной точке.

В учениях участвуют ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", а также корветы "Громкий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и другие.

Также в учениях задействованы около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

4 июня командование подводных сил Тихоокеанского флота США сообщило об учениях Agile Dagger 2021, которые проводятся для оценки боевой готовности и отработки потенциала объединенных сил.

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Теги: тихий океан, учения, минобороны



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