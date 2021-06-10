"Синара" не будет продавать СКБ-Банк из-за 4 миллиардов убытка

Группа Синара не намерена продавать СКБ-Банк из-за потери 3,85 млрд руб. в 2020 г. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил генеральный директор компании Михаил Ходоровский, отметив, что ситуация находится под контролем.

"Цифра лукава по своей природе, поэтому ее надо анализировать с пониманием общей конъюнктуры. То, что СКБ-банк сжимает бизнес, не значит, что он сжимается по финансовой бухгалтерии. У нас есть понимание, что двигаться в банковском деле надо не в классическом, старом тренде, а в новом. Поэтому мы вкладываем деньги в развитие цифрового банка, и это у нас получилось. Это не потребовало дополнительного капитала. А то, что показатели меняются – проблем тут нет. Все под контролем", - рассказал Ходоровский.

Напомним, что по итогам 2020 г. активы СКБ-Банка уменьшились со 137,7 млрд до 130,7 млрд, а обязательства сократились на 2,7 млрд. Вероятной причиной эксперты называют кредитные каникулы и необходимость банка работать с большим количеством физических лиц.