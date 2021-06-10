10 Июня 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
(2004) | Фото: www.religio.ru

Все для борьбы с Россией: Украина представила стратегию внешней политики

Украина представила стратегию своей внешней политики до 2024 года, из которой следует, что основной фокус внимания будет сосредоточен на борьбе с Россией.
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В документе говорится, что Киев пересмотрит отношения с Россией, если только Москва сдаст Донбасс и выплатит компенсации и репарации. Для борьбы с Россией предусматривается добиться расширения круга стран, поддерживающих Украину против России. Также упоминается усиление НАТО в Черноморском регионе и выдавливание оттуда России. Целью внешней политики названо получение Украиной членства в ЕС и НАТО.

Кроме того, отмечается, что Украина осознает свою роль как мирового поставщика продовольствия и сырья.

Что касается вступления в ЕС, то на днях экс-глава МИД Павел Климкин признал: для этого придется сделать очень болезненные и политически самоубийственные действия. И все равно это не случится ранее 2035 года.

При этом во вчерашнем интервью президент РФ Владимир Путин сказал, что над перспективой членства Украины в НАТО посмеиваться не стоит. НАТО очень заинтересовано, чтобы подлетное время до Москвы сократилось до 7-10 минут. В этом случае стратегический баланс сил резко изменится в пользу НАТО.

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Теги: Украина, стратегия



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