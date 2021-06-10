Трое пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии здоровья выживших в страшном ДТП в закрытом уральском городе Лесной.

Все случилось сегодня рано утром в поселке Горный, входящем в ЗАТО: служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу. Погибли шесть человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в администрации ЗАТО Лесной, глава города Сергей Черепанов провел расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждался сегодняшний инцидент. По данным ЦМСЧ №91, в ближайшее время в 23-ю областную клиническую больницу перегоспитализируют троих пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое. Еще двоих в состоянии средней тяжести перегоспитализируют в областную клинику во второй половине дня.

Также решается вопрос об оказании помощи семьям погибших и пострадавших. Сейчас с ними работают психологи.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте коммуникаций ГК "Росатом", генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев проинформирован о случившемся. Ситуация находится на его личном контроле.

Напомним, после ДТП с автобусом на Урале открыта специальная "горячая линия".