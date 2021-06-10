"Уралкалий" получит кредит в $1,25 миллиона с привязкой к динамике показателей устойчивого развития

"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калия, впервые в своей истории и первый среди производителей минеральных удобрений в Центральной и Восточной Европе подписал соглашение с 18 банками о получении крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита в $1,25 млн с привязкой к динамике показателей устойчивого развития, сообщили Накануне.RU в организации.

При первоначально объявленной сумме кредита не более $1 млрд предложение со стороны банков составило более $1,5 млрд, что говорит о высокой поддержке стратегии компании в области устойчивого развития международными и российскими финансовыми институтами. В качестве уполномоченных ведущих организаторов сделки выступили АО "ЮниКредит Банк", "Black Sea Trade and Development Bank" и "RCB BANK LTD. Bank оf America Europe Designated Activity Company", ПАО "Банк ЗЕНИТ" и ПАО "АК БАРС БАНК" выступили организаторами сделки. "Deutsche Bank AG Amsterdam Branch", "OTP Bank PLC", АО "ОТП Банк" и "АйСиБиСи Банк" (АО) стали участниками.

"Привлечение ESG-финансирования является важным этапом развития ESG-стратегии компании и отражает наши усилия в обеспечении безопасности производства и экологическом развитии региона присутствия. Мы высоко ценим поддержку, которую оказали наши постоянные банки-партнёры в рамках данной сделки, а также рады приветствовать новых кредиторов и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - сказал директор по экономике и финансам ПАО "Уралкалий" Антон Вищаненко.