Украинский боевик Семенченко заявил, что делился опытом с белорусскими оппозиционерами

Бывший командир украинского неонацистского батальона "Донбасс" Семен Семенченко, арестованный в марте, заявил на вчерашнем судебном заседании, что делился опытом с белорусскими оппозиционерами, причем делал это в том числе по заданию Главного управления разведки при Минобороны Украины.

Он сказал, что речь шла о возможном перевороте по украинскому сценарию.

Напомним, Семенченко арестован из-за подозрения в создании частной военной компании в 2018 году. То есть с военными преступлениями в Донбассе это не связано.