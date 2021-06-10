В первом полугодии рост промышленного производства может составить 4% - Минпромторг

Глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту России о намерении возобновить программу импортозамещения, но перейти в ней на новый формат.

"До этого мы основной акцент ставили на производстве и импортозамещении конечной продукции. Сейчас будем делать акцент с учётом того, что мы получили по пандемии, и нарастающего геополитического давления на нас. Мы будем акцент ставить на разработку собственного сырья, материалов и комплектующих", - заявил Мантуров на встрече с Владимиром Путиным.

Министр добавил, что правительство хочет предложить грантовую поддержку через Фонд развития промышленности. "Этот инструмент вообще разрабатывали под комплектующие от автопрома. Этот механизм работает таким образом, что заёмщик получает льготный заём, и по достижении целевых показателей частично мы будем списывать этот заём. Это, мне кажется, будет хорошей мотивацией и в целом позволит достичь той цели, которую Вы поставили по технологической независимости нашей страны", - заявил Мантуров.

По словам Мантурова, на импортозамещение уже потрачено более 2,8 трлн руб., на каждый вложенный бюджетный рубль приходится 5 рублей частных инвестиций. Министр считает это успехом.

Он также рассказал в целом о восстановлении промышленного производства после кризиса: за первые четыре месяца 2021 года легковое машиностроение показало рост в 40%, обрабатывающая промышленность – 4,5%. "Поэтому мы ожидаем, что за первую половину года должны выйти на показатели в 4%. Рассчитываем также сохранить заложенный темп до конца текущего года", - заявил Мантуров.

Путин заметил, что, "к сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба еще с этой болезнью продолжается"​​​. "Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", - добавил президент.