Возвращение "дела МУГИСО": задержаны 10 человек, в том числе первый замминистра

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета и УФСБ провели обыски и другие оперативные мероприятия по 11 адресам фигурантов так называемого "дела МУГИСО".

Как сообщил Накануне.RU источник в силовых структурах, обыски прошли на рабочем месте и в квартире в ЖК "Тихвин" бывшего главы министерства, советника свердловского губернатора Алексея Пьянкова. Последнего в этот момент дома не было.

По информации источника, уже задержаны как минимум 10 человек, среди которых двое с адвокатским статусом и действующий первый замминистра МУГИСО Елена Николаева. Планируется, что в ближайшее время решат вопрос об избрании для них меры пресечения.

Алексей Пьянков

Силовики не смогли установить местонахождение главных фигурантов: Пьянкова и бывшего замминистра МУГИСО Артема Богачева. Официальные представители министерства, Следственного комитета и УФСБ по Свердловской области не комментируют ситуацию.

Артем Богачев

Издание 66.RU отмечает, что активизация правоохранителей связана не только с продолжением расследования "дела МУГИСО", но и с эпизодом о строительстве БЦ "Тургенев", руководство которого связано с экс-министром Алексеем Пьянковым. Бывший чиновник и его подчиненные якобы получили 31,5 млн руб. за выкуп по завышенной стоимости у нескольких собственников особняка на Репина, 5с (возле стадиона "Екатеринбург-Арена").

Напомним, ранее сообщалось, что Пьянкову предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ). При этом экс-министр не стал сотрудничать со следствием.