Губернатор Тюменской области нашёл в регионе секрет вечной молодости

В Тюмени на "Губернаторских чтениях" обсудили "Брендинг как инструмент развития региона". Губернатор Александр Моор во время дискуссии предложил приезжать в регион за вечной молодостью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Губернатор отметил, что бренд – не столько упаковка, сколько содержание. Модератор Станислав Коспэ напомнил о Дельфах и о том, что на храме Аполлона было написано "Познай самого себя".

"Без самопознания в разговоре о бренде не обойтись. И нужен разговор хозяевам тюменской земли, а не гостям её. Удовлетворённость жителей – важнейший вопрос политического управления. Не зря этот показатель является оценкой работы губернаторов", - сказал Коспэ.

Профессор департамента маркетинга Высшей школы бизнеса Кирилл Рожков, выступавший на чтениях, сообщил, что бренд несёт определённый образ, и он – главное. В пример он привёл ситуацию, когда на одну и ту же машину прикрепили фирменные знаки сначала компании "Форд", потом – "Фольксваген", потом – "Мерседес", а позже показали машину специальной группе людей. В итоге "Форд" оценили ниже всего, "Мерседес" – выше, хотя машина была одна и та же, менялся только бренд, под которым она "выступала".

"Идентификация – базовая функция брендинга. Нужно знать местный культурный код, стереотипы", - сказал Рожков.

В пример он привёл Камышин, который позиционирует себя как "Арбузную столицу", хотя при упоминании арбузов чаще всего называют Астрахань. После остановился на Перми.

"Культурная столица – Санкт-Петербург, но Пермь раскручивается на авангарде в начале 2010-ых. Сейчас же другой бренд, "Пермь Великая", перекрыт "Реальными пацанами". Это с брендингом не связано, но ситуация очень сильная", - сказал Рожков.

Есть богатые регионы, которые, несмотря на это, разрушаются, а есть те, кто, несмотря на бедность, возрождается. В пример Рожков привёл послевоенный СССР, который "восстановился из пепла".

"Я, как профессор "вышки", общался со студентами из Тюмени. "Лучший город Земли" – сильный идентификатор. Визуализация весов – сильный фактор. Меньше Тюмень знают за пределами, чем внутри. Что касается "горячих источников", надо придумать для них "фишку", которая отличала бы их от аналогичных в Исландии или Венгрии. С одной стороны, деньги идут туда, где есть деньги, с другой, можно создать что-то "с нуля". Дух людей может любой проект превратить в рациональный", - сказал он.

В разговоре также прозвучала фамилия мэра столицы Сергея Собянина – его назвали в числе "брендов Тюмени".

"Нужно ли нам работать над сохранением интеллектуальной собственности? Это важный момент", - спросил вице-спикер областной думы Виктор Рейн.

Рожков согласился, сказав, что "товарный знак – предтеча бренда".

"Если интеллектуальная составляющая как элемент символики будет основной в стратегии развития области, то защита интеллектуальной собственности – одно из ключевых направлений брендинга", - сказал Рожков.

Тюменское общество – не только местные жители, но и диаспоры. Поддерживать с ними отношения – вариант бренда, отметил спикер.

"Сколько времени Тюменской области надо, чтобы тот или иной её бренд стали узнавать? С таким губернатором – три-четыре года", - сказал Рожков.

Подводя итоги "чтений", губернатор поблагодарил команду управления областью за третье место в национальном инвестиционном рейтинге регионов.

"Благодарю Кирилла Львовича за интересный разговор. Нужно заставить свои мозги работать. Над брендом мы работаем давно, но сегодня – системно", - сказал Моор.

За 20 лет, что есть бренд "Тюмень – лучший город земли", город поменялся.

"Сейчас "лучший город земли" стала фразой, объединяющей всех. Мы уделяем туризму большое внимание, тут есть большой потенциал. Ищем для себя уникальные точки. Например, Тобольск – первая и духовная столицы Сибири. Наши термальные источники позволят нам нас позиционировать среди регионов России. Вы говорили, что источники есть в других странах. Все хотят быть молодыми с минимальными затратами. Пётр Ершов, написавший "Конька-Горбунка", - наш земляк. Помните, какие там, в сказке, секреты молодости? Котлы с молоком, горячей и холодной водой. У нас в области – крупнейшая молочная ферма в России. Самый сильный слоган, сделанный о нас, - "В Сибирь – по своей воле". Когда я его презентовал, был звездой вечера. Другой слоган – "холодные снаружи – горячие внутри". Можно продвигать наши источники, как секрет вечной молодости", - сказал Моор.