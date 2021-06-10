10 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
истомин вячеслав викторович глава копейского городского округа (2013) | Фото: Накануне.ru

Суд взыскал с осужденного экс-главы Копейска 1,8 млн рублей

Челябинский областной суд оставил без изменения решение районного суда, взыскавшего с экс-главы Копейска Вячеслава Истомина 1,8 млн рублей, полученных им в качестве взяток.

"Ответчик обжаловал решение суда, полагая, что прокурором пропущен срок исковой давности, который исчисляется с момента возбуждения уголовного дела. Судебные инстанции согласились с позицией прокуратуры, полагавшей, что срок давности надлежит исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в конце июня 2017 года суд приговорил экс-главу Копейска Вячеслава Истомина к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей за взятки. Экс-чиновник признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Теги: Вячеслав Истомин, Копейск, уголовное дело, суд, взятка,



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