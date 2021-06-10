Главу одного из отделов Минобрнауки арестовали по делу о взятке

В Москве суд отправил под арест начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова.

Чиновника задержали 8 июня по обвинению во взяточничестве.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Шерстобитов получил взятку за внесение изменений в акт ревизионной проверки одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга.

В феврале был отправлен под арест бывший директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства образования и науки РФ Артемий Рожков. Сообщалось, что он проходит фигурантом дела против бывшего замминистра Марины Лукашевич и обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.