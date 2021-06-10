10 Июня 2021
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трамвай, Нижний Тагил (2018) | Фото: Накануне.RU

"Синара" не планирует обновлять трамвайные сети в Екатеринбурге

Группа "Синара" займется комплексной модернизацией трамвайной сети в Ростовской области, и первые 10 вагонов регион увидит уже в сентябре. Об этом рассказал генеральный директор группы "Синара" Михаил Ходоровский, передает корреспондент Накануне.RU.

В общей сложности под контролем компании в Таганроге будет проложено 45 км новых трамвайных путей, построено восемь подстанций, одно депо, 80 остановочных пунктов и введено в эксплуатацию 60 трамваев. При этом в список городов, с которыми сотрудничает компания, все еще не входит ее родной город - Екатеринбург, однако "Синара" не против сотрудничества. Таким образом, по словам Ходоровского, под вопросом остается и вероятность участия холдинга в концессии по ветке к району "Академический" и, в перспективе, "Второму Академическому".

"Мы не отказывались (от участия в запуске трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму), просто нам ничего не предлагали. Я предполагал участие в концессии в Екатеринбурге. Нам интересная ветка в Академ – нам все интересно, но надо садиться и смотреть. В области машиностроения и транспорта нам интересно все. Дальше обсуждаются детали. Надо, чтобы к этому были готовы партнеры", - заявил гендиректор компании.

Он также отметил, что "Синара" готова к сотрудничеству по введению в уральскую столицу электробусов: "Мы готовы к их производству. Когда будет соответствующее предложение, мы оформим контракт. Мы по всему спектру подвижного состава городского транспорта, в принципе, готовы работать".

Напомним, ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" и ООО "Торговый дом СТМ" ("дочка" группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) заключили контракт на поставку 30 трамваев стоимостью 1 млрд 59 млн руб.

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Теги: Синара, трамвай, модернизация, Екатеринбург



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