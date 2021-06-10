10 Июня 2021
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коллаж, СМИ, пресса, журналисты, финансирование, иностранное финансирование, Дядя Сэм (2015) | Фото: Накануне.RU

Финансирование НКО возьмут под более плотный контроль

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о борьбе с нежелательными НКО. В нем содержится норма о жестком контроле за поступлением денег на счет НКО.
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Факт финансирования из-за рубежа не делает автоматически НКО нежелательной, однако может стать одной из причин признания иностранным агентом.

Автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечает, что сейчас контролю подлежат только переводы из-за границы на сумму более 100 тысяч рублей. И зачастую этим пользуются, переводя постоянно суммы ниже этой планки. То есть НКО финансируются из-за границы бесконтрольно, а формально придраться к ним нельзя.

Отныне контролю подлежат любые суммы, переводимые НКО, а также их расходы. И они должны примерно совпадать.

По данным Минюста, в 2020 году на счета 3,5 тысяч НКО поступило около 72 млрд рублей из иностранных источников.

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Теги: НКО, финансирование



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