В Тюменской области наградят школьника, который помогал тушить пожар

В Тюменской области хотят наградить третьеклассника, который помогал тушить пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным ведомства, 7 июня в селе Исетское в частном секторе рядом с домами загорелся тополиный пух. Потушить его удалось, в том числе, с помощью неравнодушных жителей. Люди, которые тушили огонь, звали на помощь очевидцев. На выручку им пришел школьник Артем. Он отпросился у родителей на велопрогулку и бросился на подмогу.

Его вооружили лопатой, он начал закидывать пламя песком.

"Я определил себе квадрат, пошел по периметру. Взобрался на горку, где обнаружил еще большее возгорание. Тополиный пух горел очень быстро, огонь подбирался к постройкам, большинство из которых деревянные. Через некоторое время, все завершилось – пожар потушили", - сообщил мальчик.

Сотрудники местной пожарно-спасательной части и 24-го пожарно-спасательного отряда (Ялуторовск) отмечают грамотные действия школьника и планируют поощрить его.