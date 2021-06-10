10 Июня 2021
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Происшествия За рубежом
Южная Корея (2010) | Фото:latelynews.pp.ua

В Южной Корее пятиэтажка обрушилась на автобусную остановку: погибли 9 человек

Девять человек погибли в Южной Корее во время обрушения пятиэтажного здания на автобусную остановку и проезжую часть.

ЧП произошло в городе Кванджу. Сообщается о девяти погибших, еще 17 человек пострадали. Здание, которое готовили к сносу, обрушилось на остановку, когда там находился автобус, а мимо проезжали два автомобиля.

Известно, что незадолго до аварии рабочие стройки заметили вероятность обрушения здания и эвакуировались, но, видимо, не успели предупредить экстренные службы об опасности.

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Теги: обрушение, остановка, южная корея



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