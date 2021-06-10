В России предложили запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные

Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов России может быть ограничена. С таким предложением глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину, пишут "Известия".

Предполагается, что эта мера должна выравнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.

Как говорится в обращении, сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла является одной из проблем отрасли в регионах.

Если крупные сети не будут работать в выходной день или в круглосуточном режиме, то станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки, где будут представлены товары местных производителей.

Эксперты, однако, отмечают, что мера носит директивный характер и мало соответствует представлениям о рыночной экономике.