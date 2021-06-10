Аналитики предсказывают резкое повышение ключевой ставки 11 июня

Аналитики в один голос предсказывают резкое повышение ключевой ставки по итогам заседания совета директоров Центрального банка России в пятницу, 11 июня. Вероятнее всего, на этот раз ставка вырастет сразу на 0,5 п.п. (вместо традиционного шага в 0,25) – до 5,5%.

Главным фактором, нервирующим регулятора, продолжает оставаться инфляция. Вместо предсказанного ранее ЦБ спада после весеннего пика инфляция продолжает разгоняться, она уже превысила в текущем месяце 6% по году, тогда как ЦБ ставил себе целью 4%. В итоге даже снижение инфляции во втором полугодии не спасет ситуацию и не вернет ее в расчетные границы даже в случае резкого сокращения (для которого пока нет предпосылок).

Более того: эксперты не исключают, что на следующем заседании совета директоров ЦБ 23 июля ставка может быть повышена еще на 0,5%.

На ПМЭФ глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что растет не только инфляция, но и инфляционные ожидания населения – они сейчас находятся на четырехлетнем максимуме. Проблема инфляционных ожиданий в том, что они раскручивают инфляционную спираль: "Люди отказываются от покупок, видя рост цен, разворачивается инфляционная спираль. Это создает вторичные риски, которых нет во многих развитых странах".

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