После ДТП с автобусом на Урале открыта специальная "горячая линия"

В администрации уральского закрытого города Лесной выразили соболезнования родным жертв страшного ДТП, которое произошло сегодня утром. Открыта специальная "горячая линия".

Все случилось в поселке Горный, входящем в ЗАТО: служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного предприятия ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу. Погибли шесть человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в администрации ЗАТО Лесной, под председательством главы города Сергея Черепанова на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Уже даны поручения об организации помощи семьям погибших и пострадавшим.

"От имени администрации города, комбината "Электрохимприбор" и от себя лично Сергей Черепанов выражает глубокие соболезнования семьям, близким, коллегам погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении мэрии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (входит в "Росатом"), предприятие продолжает работать в штатном режиме. Для родственников пострадавших работает телефон "горячей линии": 8 (34342) 95708.

Ранее сообщалось, что выживших в аварии доставят на лечение в Екатеринбург и Озерск. По факту трагедии возбуждено и расследуется уголовное дело.