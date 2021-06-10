10 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Автобус ПАЗ, врезавшийся в остановку в закрытом городе Лесной Свердловской области (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

После ДТП с автобусом на Урале открыта специальная "горячая линия"

В администрации уральского закрытого города Лесной выразили соболезнования родным жертв страшного ДТП, которое произошло сегодня утром. Открыта специальная "горячая линия".

Все случилось в поселке Горный, входящем в ЗАТО: служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного предприятия ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу. Погибли шесть человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в администрации ЗАТО Лесной, под председательством главы города Сергея Черепанова на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Уже даны поручения об организации помощи семьям погибших и пострадавшим.

Автобус ПАЗ, врезавшийся в остановку в закрытом городе Лесной Свердловской области(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Автобус ПАЗ, врезавшийся в остановку в закрытом городе Лесной Свердловской области(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"От имени администрации города, комбината "Электрохимприбор" и от себя лично Сергей Черепанов выражает глубокие соболезнования семьям, близким, коллегам погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении мэрии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (входит в "Росатом"), предприятие продолжает работать в штатном режиме. Для родственников пострадавших работает телефон "горячей линии": 8 (34342) 95708.

Ранее сообщалось, что выживших в аварии доставят на лечение в Екатеринбург и Озерск. По факту трагедии возбуждено и расследуется уголовное дело.

Автобус ПАЗ, врезавшийся в остановку в закрытом городе Лесной Свердловской области(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

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Теги: ДТП, автобус, Лесной, горячая линия



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