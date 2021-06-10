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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд обязал ФСИН выплатить три миллиона пострадавшему во время спарринга тюменцу

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний 3 млн руб. в пользу Владислава Елфимова, который получил тяжелые травмы во время учебного спарринга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Размер компенсации морального вреда составил 1,5 млн руб., материальный ущерб более 1,05 млн руб., утраченный заработок за период с 5 мая 2017 г. по 23 апреля 2021 г. в размере 596 тыс. 994 руб., начиная с мая 2021 г. ежемесячно по 12 702 руб. с последующей индексацией бессрочно.

"Как стало известно из материалов дела, вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда Тюмени от 16. мая 2019 г. был признан виновным исполняющий обязанности начальника ОСН УФСИН России по Тюменской области в совершении преступления, предусмотренного п. "в", ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Решение в законную силу пока не вступило.

Напомним, 5 мая 2017 г. 22-летний тюменец прибыл на территорию управления для сдачи экзамена по физподготовке. Осужденный приказал трем подчиненным провести три рукопашных боя, во время которых, как полагало следствие, экзаменуемого избили ногами и руками по голове и телу. После спарринга Елфимову стало плохо, его на "Скорой" доставили в ОКБ №2 и провели экстренную операцию на головном мозге: у потерпевшего произошел разрыв одной из вен в головном мозге, который привел к кровоизлиянию. По итогам "экзамена" кандидат в сотрудники управления получил тяжелые травмы и стал инвалидом первой группы. По информации тюменца Дмитрия М., пострадавший получил ушиб мозга.

Суд наказал инициатора спарринга тремя годами условно с таким же испытательным сроком.

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Теги: спарринг, УФСИН по Тюменской области, кома, ушиб головного мозга, компенсация морального вреда



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