Стоимость объектов Универсиады-2023 составит порядка 37 миллиардов рублей

Согласно последней проведенной экспертизе, объекты Универсиады-2023 оцениваются в сумму порядка 34 млрд руб. Об этом рассказал гендиректор группы "Синара" Михаил Ходоровский. По его словам, это не окончательная цифра, поскольку в оценку не входили медицинский центр и дорожные сети. Последняя экспертиза должна пройти в октябре, а стоимость может возрасти до 36-37 млрд руб.

"Мы генподрядчики и мы обязаны организовать весь процесс строительства, обеспечить надлежащее качество и, самое сложное, уложиться в сроки. И все это сопрягается с моментом финансирования. Для нас как генподрядчика это болезненная история. 2023 г. не за горами, все сдать нужно в 2022-м. И уникальность этого проекта в том, что это не отдельное здание, а комплекс уникальных объектов, объединенных общей территорией", - пояснил Ходоровский.

Ранее Правительство РФ выпустило распоряжение, согласно которому АО "Синара-Девелопмент" (входит в группу "Синара" Дмитрия Пумпянского) стало единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023. Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ.

Напомним, глава минспорта региона Леонид Рапопорт заявлял, что на проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет потрачено 87 млрд руб., по его словам, из выделенных средств чуть более 55 млрд руб. должно уйти на строительство спортивных объектов.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.