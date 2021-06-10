Число жертв ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом увеличилось до 12

Количество жертв ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом увеличилось до 12 человек.

В реанимации умерла еще одна сотрудница водоканала. У пациентки усилилась дыхательная недостаточность, в результате чего произошла остановка кровообращения.

Женщина так и не вышла из комы, сообщили ТАСС в мэрии города.

Трагедия произошла 21 мая. Напомним, бригада работала в колодце и попала под действия паров стоков. Средств индивидуальной защиты работники не использовали. 10 человек, потеряв сознание, погибли на месте, еще один умер в больнице.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Обвинение предъявлено главному инженеру МУП "Управление "Водоканал" города Таганрога" Юрию Полякову.