10 Июня 2021
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реанимация, скорая (2015) | Фото: Служба спасения &quot;Сова&quot;

Число жертв ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом увеличилось до 12

Количество жертв ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом увеличилось до 12 человек.

В реанимации умерла еще одна сотрудница водоканала. У пациентки усилилась дыхательная недостаточность, в результате чего произошла остановка кровообращения.

Женщина так и не вышла из комы, сообщили ТАСС в мэрии города.

Трагедия произошла 21 мая. Напомним, бригада работала в колодце и попала под действия паров стоков. Средств индивидуальной защиты работники не использовали. 10 человек, потеряв сознание, погибли на месте, еще один умер в больнице.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Обвинение предъявлено главному инженеру МУП "Управление "Водоканал" города Таганрога" Юрию Полякову.

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Теги: таганрог, очистные сооружения, рабочие



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