ДТП с автобусом на Урале: выживших доставят в Екатеринбург и Озерск

В свердловской полиции рассказали новые подробности ДТП, которое произошло 10 июня в закрытом городе Лесной. Установлены личности погибших и пострадавших.

Все случилось сегодня утром в поселке Горный, входящем в ЗАТО: служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного предприятия. В пути у автобуса возникла неисправность, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу.

Погибли шесть человек, все они были пешеходами. Несколько ехавших в автобусе получили травмы.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на месте работают наряды ДПС и психолог территориального ОВД. Руководитель свердловского Главка Александр Мешков направил к месту трагедии своего заместителя по следственной работе - генерал-майора Владимира Миронова и врио начальника регионального УГИБДД Алексея Спиридонова.

По данным Горелых, когда водитель автобуса ПАЗ понял, что у него отказали тормоза, то начал подавать звуковые сигналы, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни. Затем автобус проломил ворота промышленного предприятия - от сильного удара они упали и придавили несколько человек, а остальные пешеходы были травмированы неуправляемой машиной.

"За рулем находился гражданин Зелев 1964 года рождения, имеющий 31 год водительского стажа, из них 28 - категории "Д". Злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности по статье 11.23 части 1 и 12.29 части 1 КоАП РФ. По результатам освидетельствования признаков опьянения не имеет.

В настоящее время в отделе полиции выясняется, проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация. В Лесной вылетели три вертолета, на которых планируется доставить тяжело пострадавших в профильные больницы: четверых в клиники Екатеринбурга и одного - в Озерск, что в Челябинской области", - отметил полковник Горелых.

По его словам, в МВД уже установили личности погибших и пострадавших.

"Среди погибших три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и три мужчины 1963, 1977, 1959 годов рождения. В аварии пострадали четыре женщины 1997,1957, 1970, 1967 годов рождения и мужчина 1959 года рождения. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил Валерий Горелых.

Генеральный директор ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (входит в "Росатом") Сергей Жамилов пообещал помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом.

Как написал сегодня Жамилов в своем Telegram-канале, девять сотрудников находятся в больнице с травмами различной тяжести.

"Я отменил все совещания в госкорпорации и вылетаю в Лесной. Сейчас в городе работает комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего", - сообщил топ-менеджер.

Он пообещал содействие в расследовании случившегося, а также оперативно информировать жителей города и работников комбината.

"Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Со своей стороны обещаю, что комбинат окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших", - добавил Сергей Жамилов.

По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что причиной ДТП стали отказавшие у автобуса тормоза.