10 Июня 2021
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Экономика В России
Окрестности карьера качканарского ГОКа (ЕВРАЗ КГОК) (2021) | Фото: Накануне.RU

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о допустимых выбросах в загрязненных городах

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о регулировании вредных выбросов во всех городах с загрязненным воздухом. Об этом сообщается на сайте партии.
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Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в перечень городов можно включить несколько десятков населенных пунктов. Сейчас квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Там к 2024 году должно произойти снижение выбросов на 20%.

В начале мая президент Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой внести изменения в закон, чтобы снизить вредные выбросы в городах с высоким уровнем загрязнения. А на Петербургском международном экономическом форуме поручил разработать детальный план действий по снижению выбросов до уровня ниже, чем в Европе. Также к июлю 2022 года Кабмин должен сформировать нормативную базу для реализации в стране климатических проектов.

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Теги: выбросы, загрязнение



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