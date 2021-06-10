На Южном Урале работников электросетевой компании будут судить за хищение имущества на 4,8 млн рублей

В Челябинске будут судить работников электросетевой компании будут судить по обвинению в хищении имущества на сумму свыше 4,8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016-2018 гг. заместитель директора ПО "Центральные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" – "Челябэнерго" при пособничестве начальника Сосновского РЭС похитил вверенное ему имущество на общую сумму свыше 4,8 млн руб.

Замдиректора лично либо путем дачи указаний подчиненным сотрудникам выносил со склада материалы и оборудование, но по документам материалы и оборудование якобы были установлены на электросетях Сосновского РЭС. Похищенное обвиняемые продавали в торговую точку.

Обвиняемые частично возместили ущерб. Дело направлено в суд.