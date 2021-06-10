В Польше арестован журналист по обвинению в шпионаже в пользу России

Гражданин Польши арестован по обвинению в шпионаже в пользу России. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

"Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте", - сообщает генеральная прокуратура республики.

По данным официального агентства РАР, это бывший журналист крупного издания Wprost. Месяцем ранее по той же статье был задержан его коллега, передает РЕН ТВ.

Ранее Болгария объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Софии. В апреле сотрудники спецслужб задержали несколько человек в Софии. Они подозреваются в шпионаже в пользу России. При этом среди задержанных нет россиян.

Кроме того, в Риме по обвинению в шпионаже задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии. По данным Corriere della Sera, капитан ВМС Италии якобы передавал россиянину секретные сведения из НАТО. Итальянца арестовали, российского офицера выдворили из страны.