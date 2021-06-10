10 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Персека тюменской РКРП-КПСС оштрафовали за нападение на полицейского

Первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС 71-летнего Александра Черепанова оштрафовали на пять тысяч рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее 71-летний Черепанов был привлечен к уголовной ответственности из-за "нападения на полицейского". Сообщалось, что 7 ноября он применил насилие к подполковнику полиции Волковицкому. Коммунисты считают, что это дело сфабриковано, чтобы не допустить Черепанова для участия в выборах.

Известно, что обвинение просило для Черепанова штраф в 30 тыс. руб.

Напомним также, что 12 мая у Черепанова стало плохо с сердцем во время судебного заседания.

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Теги: Александр Черепанов, полиция, шествие, уголовное дело, штраф



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